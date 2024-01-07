Ankara'da zincirleme kaza: Sağanak yağış nedeniyle 26 araç birbirine girdi

Ankara'da etkili olan yağmur, yollarda kayganlığa neden oldu ve bu durum 26 aracın karıştığı bir trafik kazasına yol açtı. Kaza sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yağışın neden olduğu kaygan zemin, sürücülerin kontrolünü kaybetmelerine ve zincirleme kazaya sebep oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldılar.

Ankara'da zincirleme kaza: Sağanak yağış nedeniyle 26 araç birbirine girdi
Yayın Tarihi:

Ankara'da etkili olan yağmur nedeniyle, Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde saat 17.00 sıralarında 26 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. 

Yağışın sebep olduğu kaygan zeminde, aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere toplamda 26 araç, arka arkaya çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Dev promosyon kampanyası başladı! Emekliler kimliğini alıp o bankaya koşacak Dev promosyon kampanyası başladı! Emekliler kimliğini alıp o bankaya koşacak
Bulaşık makinesinde matlaşan bardakları ışıl ışıl yapıyor! Tek seferde etkili çözüm Bulaşık makinesinde matlaşan bardakları ışıl ışıl yapıyor! Tek seferde etkili çözüm
Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi
Çok Okunanlar
Bir dönem sahnelerin aranan sanatçısı Yüksel Uzel vefat etti Bir dönem sahnelerin aranan sanatçısı Yüksel Uzel vefat etti AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir? AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir? Marmara’yı fırtına vurdu! Şiddetli rüzgar, denizi taşırdı, ağaçları yerinden söktü çatıları uçurdu Marmara’yı fırtına vurdu! Şiddetli rüzgar, denizi taşırdı, ağaçları yerinden söktü çatıları uçurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 şehrin belediye başkan adaylarını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 şehrin belediye başkan adaylarını duyurdu Kahramanmaraş'ta 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi