Ankara'da zincirleme kaza: Sağanak yağış nedeniyle 26 araç birbirine girdi
Ankara'da etkili olan yağmur, yollarda kayganlığa neden oldu ve bu durum 26 aracın karıştığı bir trafik kazasına yol açtı. Kaza sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yağışın neden olduğu kaygan zemin, sürücülerin kontrolünü kaybetmelerine ve zincirleme kazaya sebep oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldılar.
Ankara'da etkili olan yağmur nedeniyle, Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde saat 17.00 sıralarında 26 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yağışın sebep olduğu kaygan zeminde, aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere toplamda 26 araç, arka arkaya çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.