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Ankara'da zincirleme kaza: Sağanak yağış nedeniyle 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: Sağanak yağış nedeniyle 26 araç birbirine girdi Ankara'da etkili olan yağmur, yollarda kayganlığa neden oldu ve bu durum 26 aracın karıştığı bir trafik kazasına yol açtı. Kaza sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yağışın neden olduğu kaygan zemin, sürücülerin kontrolünü kaybetmelerine ve zincirleme kazaya sebep oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldılar.