Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 26 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı. Olay, Çubuk-Ankara yolu üzerinde yer alan Güldarpı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Kaza, iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karışması sonucu meydana geldi. Olay yerinden alınan bilgilere göre, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kentteki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, olayda yer alan minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

Gelişmeler Bekleniyor

Yetkililer ve sağlık kurumları, yaralıların tedavi süreçlerini takip ederken, kazanın nedenine dair araştırmalar devam etmektedir. İlgili yolların güvenliği için önlemler alınacağı bildirilmektedir.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.