Ankara'da Zincirleme Trafik Kazasında 31 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:49
Ankara'da Zincirleme Trafik Kazasında 31 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazasında 31 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki zincirleme trafik kazası, büyük bir paniğe neden oldu. Güldarpı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, dört aracın karışması sonucu 31 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu belirtildi.

Kazaya karışan araçlar arasında iki minibüs ile işçi taşıyan iki otobüs yer alıyordu. Kaza sonrası hızla hastanelere sevk edilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından acil müdahale edilen kişiler arasında yer alıyor. Araçların sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

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