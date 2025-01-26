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Ankara'daki Apartman Yangınında 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara Çankaya'da bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi, yangının nedeni elektrik kontağı olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 04:28
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 04:36
Ankara'daki Apartman Yangınında 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'da Yangın Panik Yarattı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. Yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangın Ayrıntıları

Olay, saat 02.00 sıralarında, apartmanın 4. katındaki Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak’ın yaşadığı dairede meydana geldi. Daireden yükselen alevler ve dumanlar, apartman sakinlerini paniğe sürükledi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında, Atalay ve Çakmak çiftinin yanı sıra diğer dairede yaşayanlar ve tahliye işlemlerine yardımcı olanlar da dumandan etkilendi. Toplamda 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tanıkların İfadesi

Yangına tanıklık eden Cem Meral, bir kadının çığlık atarak binadan dışarı çıktığını ve bu durumun ardından apartman sakinlerinin tahliyesine yardımcı olmak için binaya girdiğini belirtti. Meral, Fatma Fitnat Atalay'ın yangın sırasında büyük bir panik yaşadığını ve kendisinin de Gülhan Çakmak’la birlikte diğer sakinleri dışarı çıkarmak amacıyla içeri girdiğini ifade etti. Yangın esnasında, binadakiler tahliye edildikten sonra yangının çıktığı binada patlama meydana geldi.

Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 9 kişi dumandan...

Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 9 kişi dumandan etkilendi. Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak'ın yaşadığı dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 9 kişi dumandan...

Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 9 kişi dumandan etkilendi. Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak'ın yaşadığı dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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