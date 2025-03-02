Ankara'daki Cami Doğal Gaz Sızıntısı: 16 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da bir camideki doğal gaz sızıntısı sonucu 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:06
Ankara'daki Cami Doğal Gaz Sızıntısı: 16 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da Cami Doğal Gaz Sızıntısı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde, doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan bir karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, teravih namazı sırasında cami cemaatinden bazı kişilerin rahatsızlanmasıyla başladı. Aldığımız bilgilere göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Caminin etrafında güvenlik tedbirleri alındı ve kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit edildi. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslar aracılığıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yaşanan olayın nedenini ve alınması gereken önlemleri belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

Ankara'da Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde...

Ankara'da Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde teravih namazı sırasında doğalgaz ısıtma sisteminden kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde...

Ankara'da Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde teravih namazı sırasında doğalgaz ısıtma sisteminden kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

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