Ankara'daki Diplomatik Misyonlar, Atatürk'ü Andı

Ankara'daki Diplomatik Misyonlardan Anma Mesajları

Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla anlamlı mesajlar yayımladı. Büyükelçilikler ve diplomatlar, X sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri paylaşımlarla Atatürk'ü andı.

Uluslararası Saygı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Anıtkabir ziyareti yapan yetkilileri aracılığıyla, Atatürk’e duyulan saygıyı vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin temelini atan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Rusya'nın önemli bir dostu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygıyla anıyoruz" dedi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de, Atatürk'ün hatırasına saygı göstererek, Türk halkının yasını paylaştığını belirtti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Atatürk'ü saygıyla andığını ifade ederken, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Anıtkabir'den bir fotoğraf paylaştı.

Farklı Ülkelerden Anmalar

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. senesinde saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" mesajı verdi. Finlandiya ve Kanada'nın, ayrıca Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de Atatürk'ü anarken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Atatürk'ün mirasının ülkesinde büyük bir takdirle anıldığını dile getirdi.

Bu anlamlı mesajlar, Atatürk'ün uluslararası alandaki önemi ve saygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.