Ankara'daki Diplomatlar, Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Ankara'daki Diplomatik Misyonlardan Taziye Mesajları

Ankara'daki diplomatik temsilcilikler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayınladı. Bu acı olay, uluslararası kamuoyundan geniş bir yankı buldu.

İspanyol ve Fin Diplomatlardan Destek Mesajları

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalkaya tatil beldesinde kış tatilinin ortasında korkunç bir felaket yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği de, "Bolu'da meydana gelen ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik yangın nedeniyle en derin taziyelerimizi sunuyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

AB ve Diğer Ülkelerden Üzüntü Açıklamaları

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ise, "Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajını paylaştı.

İsveç, Polonya, İtalya ve Kanada Büyükelçilikleri de benzer şekilde taziye mesajlarını duyurarak, Türk halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Uluslararası Destek ve Dayanışma

Diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden gelen mesajlar arasında, Fransa, Yunanistan, İngiltere ve ABD gibi birçok ülke, olaydan duyulan derin üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi de, "Kartalkaya'daki yangında kaybedilen hayatlardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." diyerek BM'nin Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Çin, İran, İspanya, Guatemala, Suudi Arabistan, Fas ve Finlandiya'nın diplomatik misyonları da taziye mesajlarını ilettiler. Her bir açıklama, bu acı olay karşısında uluslararası kamuoyunun duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.