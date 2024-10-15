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Ankara'daki Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklamalar

Ürdün Dışişleri Bakanı, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda İsrail saldırılarına karşı bölgesel uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:41
Ankara'daki Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklamalar

Ankara'daki Filistin’in Geleceği Konferansı’ndan Önemli Mesajlar

Ankara’da düzenlenen Filistin’in Geleceği Konferansı’nda önemli açıklamalar yapıldı. Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, konferansta İsrail’in devam eden saldırılarına karşı dikkat çekici bir uyarı yaptı.

Ateş Kutsal Mekanlara Sıçrayabilir

Safedi, yaptığı konuşmada "(İsrail saldırılarında) Ateş kutsal mekanlara sıçrarsa, bütün bölge büyük bir karmaşa içinde kalacaktır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi artıran mevcut durumun ciddiyetine işaret ediyor.

Bakan, konferansa katılan temsilcilerle birlikte, Barış ve huzur için uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

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