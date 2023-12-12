Ankara'daki inşaatta asansör düştü: 2 işçi yaşamını yitirdi

Ankara'da bir facia yaşandı! İki işçi hayatını kaybetti! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara'daki inşaatta asansör düştü: 2 işçi yaşamını yitirdi
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Ankara'da inşaatta işçiler yere düştü! 2 kişi hayatını kaybetti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA FACİA

Ankara Ayvalı Mahallesi'nde devam eden inşaatta 30. katta çalışan H.İ ve İ.Ö. yere düştü. İnşaatta diğer işçiler olay yerine 112 Acil Servis çağırdı ve bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili soruşturmasına devam ediyor. 

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Olaya şahit olan Yaşar Yiğit konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Büyük bir ses duyup yukarı baktım. İki işçi hızlı şekilde yere düştü. Benim gördüğüm 3 kişiydi ama herkes 2 kişi diyor. İkisi de yıldırım hızıyla düştü. Çok büyük bir gürültüydü. Yere baktım, ikisinin de yüz üstü yerde yattığına şahit oldum.' 

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