Ankara'daki kan donduran cinayette yürek yakan detay! Küçük kızın son sözleri gözyaşlarına boğdu

Ankara’da yaşanan kanlı olayda, gürültü yüzünden tartıştığı komşularını av tüfeğiyle vuran saldırgan, 5 kişinin hayatına son verdi.

“YARDIM EDİN”

Olaya tanık olan komşulardan Ayşe Yılmaz, saldırganın evlerine ateş açtığını ve Ceyda Turgut’un balkondan yardım istediğini söyledi. “Saldırgan evin kapısını kırıp içeri girdi. Biz de silah sesleri duyduk, dışarı çıktık. Balkonda Ceyda ile annesini gördük. ‘Babamla ağabeyimi öldürdü. Yardım edin’ diye bağırdı. Ben polisi aramak için eve girdiğimde, saldırgan balkona çıkıp onları da vurdu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sincan ilçesinde bir apartmanda korkunç bir katliam yaşandı. Bir kişi, gürültü yaptıkları iddiasıyla üst kat komşularının evine pompalı tüfekle saldırdı. Saldırıda 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli, olay yerinde polis tarafından yakalandı.

Katliam Nasıl Oldu?

Olay, Sincan ilçesinde Kader Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanda tek başına oturan T.Ü., bir süredir çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikayette bulundu.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından T.Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesleri bina sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalede B.T., H.T., M.T. ve C.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralan S.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.T., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli T.Ü. ise adrese gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayda kullandığı tüfekle birlikte binanın merdivenlerine otururken bulundu. Katliam şüphelisinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Bina Sakinleri Ne Dedi?

Olayın tanıkları olan bina sakinleri, yaşananları anlattı. Bina sakinlerinden biri, "Biz de alt katta oturuyoruz. Gece saat 00.00 civarında silah sesleri duyduk. Üst kattan geldiğini anladık. Hemen polisi aradık. Sonra ambulans geldi. 5 kişinin öldüğünü öğrendik. Çok üzüldük. Çok iyi insanlardı. Çocukları da çok tatlıydı. Şüpheli ise tek başına oturuyordu. Sürekli gürültü yaptıkları için şikayet ediyordu. Ama böyle bir şey yapacağını tahmin etmedik. Çok korkunç bir olay" dedi.

Bir başka bina sakini ise, "Biz de yan apartmanda oturuyoruz. Silah seslerini duyunca camdan baktık. Üst kattaki dairenin kapısı açıktı. İçeriden kanlar akıyordu. Sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. 5 kişinin öldüğünü söylediler. Çok şaşırdık. Çok sakin bir mahalle burası. Böyle bir olay hiç olmamıştı. Şüpheliyi de tanıyoruz. Hep yalnızdı. Kimseyle konuşmazdı. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadık. Çok üzücü bir durum" diye konuştu.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, delil toplamak için çalışma yaptı. Katliamın yaşandığı daire ve çevresi, polis şeridiyle çevrildi. Olay yerindeki kan izleri ve saçmalar, havadan dron ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

• Sincan'da aile katliamı nerede oldu? Sincan'da aile katliamı, Kader Apartmanı'nda meydana geldi.



• Sincan'da aile katliamı ne zaman oldu? Sincan'da aile katliamı, 24 Ekim 2023 tarihinde gece saat 00.00 civarında oldu.

• Sincan'da aile katliamı sonucu kaç kişi öldü? Sincan'da aile katliamı sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

• Sincan'da aile katliamı sonucu yaralanan oldu mu? Sincan'da aile katliamı sonucu yaralanan olmadığı bildirildi.

• Sincan'da aile katliamı yapan şüpheli kimdir? Sincan'da aile katliamı yapan şüpheli, T.Ü. isimli bir kişidir.