Ankara'daki Kazada Hayatını Kaybeden Emre Soylu Defnedildi

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi Emre Soylu, memleketi Çorum'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:21
Ankara'daki Kazada Hayatını Kaybeden Emre Soylu Defnedildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde zift yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 belediye işçisinden biri olan Emre Soylu'nun cenazesi, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze, Mamak Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenin ardından kara yoluyla Çorum'un Mislerovacığı köyüne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Soylu, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Soylu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı.

Hatırlanacağı üzere, Ankara'nın Mamak ilçesi İmrahor bölgesinde yaşanan olayda, zift yüklü kamyonun bir otomobile çarpması sonucu Ese Güler (53), Mustafa Ali Köksal (38) ve Emre Soylu (39) hayatlarını kaybetmişti.

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