Ankara'daki Kuaförler Pazar Günü Açık Olmak İstiyor

Ankara'daki Kuaförlerin Pazar Talebi

Hizmet sektörü temsilcileri, Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Derneği'nin organizasyonu ile Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günleri kapalı olmasının yarattığı sorunları dile getirdiler.

Ekonomik Kaybın Etkileri

Dernek Başkanı Hesna Korgan, pazar günü kapalı olmanın işletmelerin ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına neden olduğunu belirtti. Korgan, "Bu durum sadece işletmelerin değil, çalışanların da gelir kaybı yaşamasına yol açıyor," dedi.

Kaçak Çalışmalar ve Vergi Kaybı

Korgan, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olmasının kaçak çalışmaları artırdığına ve önemli vergi kayıplarına sebep olduğuna dikkat çekti. "Bu, hem esnafın hem de müşterilerin beklentilerini karşılamak adına acilen gözden geçirilmesi gereken bir durum," şeklinde konuştu.

Esnafların Tercihi

Konuşmasının devamında, işletmelerin kendi çalışma saatlerini ve günlerini belirlemelerinin hizmet kalitesini artıracağına değinen Korgan, "İşletmelerin bu özgürlüğe sahip olması, ekonomik canlılığı da beraberinde getirecektir," ifadelerini kullandı.

Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi. Dernek başkanı Hesna Korgan, grup adına basına açıklamada bulundu.

Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi. Dernek başkanı Hesna Korgan, grup adına basına açıklamada bulundu.

Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi. Dernek başkanı Hesna Korgan, grup adına basına açıklamada bulundu.