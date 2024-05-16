Ankara’daki soruşturmada 3’ü sivil 1’i komiser 4 kişiye daha gözaltı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik olarak Ankara'da yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmada daha önce açığa alınmış olan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında bugün (16 Mayıs) ise 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası ile gündeme gelen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışanlarından 4 kamu görevlisi önce açığa alınmış ve şahısların evleri aranmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra bu şahıslarla ilgili olarak gözaltı kararı vermiş, bu kişiler gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada yer alan bilgilere göre, S.S. isimli şahsın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması ile ilgili olarak 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı.