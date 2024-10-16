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Ankara'daki Tehlikeli Üst Geçit Kullanımı

Öğrenciler, onarım nedeniyle kapalı olan üst geçidi tehlikeli bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:25
Ankara'daki Tehlikeli Üst Geçit Kullanımı

Ankara'daki Üst Geçidin Tehlikeli Kullanımı

Başkent Ankara'da, onarım çalışmaları nedeniyle kapalı durumda olan ve moloz yığınlarıyla dolu üst geçit, öğrencilere tehlike saçıyor. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yer alan bu yapı, 10 Ekim tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım çalışmaları gerekçesiyle kapatıldı. Ancak, öğrenciler üst geçidi kullanmamaları durumunda 15 dakika daha ekstra yürümek zorunda kalacaklarını belirtiyorlar.

Yaya Güvenliği Tehdit Altında

Belediye ekipleri, üst geçidin her iki girişine ahşap plakalar yerleştirerek geçişleri engellemeye çalıştıklarını duyurdu. Ancak bu önlemlere rağmen, özellikle İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, karşılacakları uzun yürüyüş süresinden kaçınmak için moloz dolu ve çatlaklarla dolu üst geçidi kullanmaya devam ediyor.

Öğrencilerin Görüşleri

Bu tehlikeli durumu sürdüren öğrenciler arasında yer alan 15 yaşındaki Alper Akbayır, "Burayı yıktılar, kapattılar, biz karşıya geçemiyoruz. Yolun karşısına geçmek için ASKİ metroya kadar 15 dakika yürüyoruz. Alternatif yollar çok uzak," diyerek durumu özetliyor. Diğer bir öğrenci ise, üst geçidi kullanmanın tehlikeli olduğunu bildiklerini ancak yürümekten kaçınmak için bu yolu tercih ettiğini ifade etti.

Riskli Seçim

Bir başka öğrenci ise ismini vermek istemeyerek, "Köprünün altını dolaşmamız gerekiyor, bu da en azından 15 dakika yürümemizi gerektirir. Canımızı tehlikeye atıyoruz ama yapacak bir şey yok. Zaten yorulmuşuz," şeklinde konuştu. Bu durum, Ankara'daki yaya güvenliğinin ve alternatif geçiş yollarının acil olarak ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

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