Ankara'daki Terör Saldırısının 9. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Ankara'da Merasim Sokak'taki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyeleri, Ankara'da 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen terör saldırısının 9. yılında anma töreni düzenledi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, anma töreninde yaptığı konuşmada, terörün her zaman milletin birlik ve beraberliğini hedef aldığını vurguladı. Yazgan, “Merasim Sokak, tarihin en alçak, en menfur, en vicdansız saldırılarından birine şahitlik etti,” dedi.

Terör saldırısının mesai bitiminde gerçekleştiğini ve askeri ile sivil personeli taşıyan servis araçlarına yönelik yapıldığını hatırlatan Yazgan, mağduriyetlerin ciddiyetine dikkat çekti. Yazgan, “29 vatandaşımız şehit olurken, 75 vatandaşımız yaralandı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum,” dedi.

Milletin bu terör saldırısı karşısında duruşuna değinen Yazgan, terörün bölücü amacına karşı bir arada durduklarını belirtti. “Bu saldırıyı düzenleyenler ve işbirlikçileri yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırıldı. Yurt dışındaki uzantılarıyla mücadelemiz devam ediyor,” diye ekledi.

Birlik ve beraberlik mesajlarını yineleyen Yazgan, “Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça, bu milleti hiçbir güç, hiçbir terör örgütü bölemeyecek,” ifadesini kullandı.

Yazgan, terörle mücadelenin sivil ve askeri bir kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ederek, “Askerlerimiz, polislerimiz ve bu kurumlarda görev yapan sivil personelimiz de bu sürecin bir parçasıdır. Vatana hizmet eden kahramanlarımıza gerekli değer verilmelidir,” diyerek yöneticilerin sorumluluğuna vurgu yaptı.

Törende dualar okunarak, alana çelenk ve karanfil bırakıldı.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyeleri, Ankara'da 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen terör saldırısının 9. yılında, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan (ortada), törende konuşma yaptı.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyeleri, Ankara'da 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen terör saldırısının 9. yılında, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan (ortada), törende konuşma yaptı.