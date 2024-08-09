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Ankara'daki Trafik Kazasında 36 Kişi Etkilendi

Bakan Memişoğlu, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 36 kişinin etkilendiğini açıkladı. 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:45
Ankara'daki Trafik Kazasında 36 Kişi Etkilendi

Bakan Memişoğlu'ndan Fahri Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da meydana gelen elim bir trafik kazasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Kazada 36 vatandaşın etkilendiğini belirten Memişoğlu, "Maalesef bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan 27 hastamız hastanede tedavi altında ve 5'inin durumu kritik" dedi.

Adıyaman Ziyareti ve Hastane Açılışı

Bakan Memişoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazetecilere verdiği demeçte, kente bir dizi inceleme için geldiğini ve bu süreçte Adıyaman halkının yaralarının sarılmaya devam ettiğini vurguladı.

"Ekim ayında burada 300 yataklı bir hastaneyi milletimizin hizmetine sunacağız. Bu, sağlık hizmetlerini önemli ölçüde rahatlatacak ve deprem öncesindeki yatak oranlarına ulaşmamızı sağlayacak" ifadelerine yer veren Memişoğlu, ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin de sürdüğünü belirtti.

Sağlık Hizmetleri ve Kötü Alışkanlıklar

Bakan, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek, vatandaşlara bağımlılık ve kilo gibi sağlığı olumsuz etkileyebilecek etkenlerden uzak durmalarını önerdi. Ayrıca, kötü alışkanlıklardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Memişoğlu, Türkiye'nin dünya genelinde en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri olduğunu ve bu hizmetleri artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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