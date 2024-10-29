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Ankara'daki Yabancı Misyonlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Ankara'daki yabancı büyükelçilikler, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çeşitli kutlama mesajları yayınladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:09
Ankara'daki Yabancı Misyonlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Ankara'daki Yabancı Misyonlardan Kutlama Mesajları

Ankara'daki yabancı büyükelçilikler ve temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için çeşitli mesajlar yayınladı.

Macaristan ve Ukrayna'dan Mesajlar

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesini, milletini savunan kahramanların anısı ve Macar-Türk Dostluğu yaşasın!" dedi. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise video mesajında, "Sevgili Türk dostlarımız, Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun." diyerek, "Yaşasın Türkiye, Yaşasın Ukrayna" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İngiltere ve Fransa'dan Kutlamalar

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak dostluk ifadesinde bulundu. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde tüm Türk dostlarımızın Milli Bayramını kutluyorum." şeklinde bir mesaj yayımladı.

Diğer Ülkelerden Kutlama Mesajları

Rusya, ABD, İran ve Pakistan büyükelçilikleri de Cumhuriyet Bayramı’na yönelik tebrik mesajları paylaştı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!" diyerek Türk halkına iyi dileklerde bulundu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Gelecek günler Türk kardeşlerimiz için daha büyük başarılar, refah ve birlik ile dolu olsun." ifadesini kullandı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebriklerini iletti.

Avrupa ve Diğer Ülkelerden Gelen Mesajlar

Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Türk milletine içten tebriklerini sunarak, "Polonya, Türkiye'nin Avrupa perspektifini her zaman destekliyor" dedi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlarken, iki ülke arasındaki bağların önemini vurguladı.

Geri kalan büyükelçilikler de Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, barış ve dostluk dileklerinde bulundu. Birleşmiş Milletler ve AB Türkiye Delegasyonu da bu önemli günde Türkiye ile yine birlikte çalışacaklarını belirtti.

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