Ankara'dan Ayşenur Ezgi Eygi Soruşturması

Ankara'dan Taze Bir Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, "insanlığa karşı suç işleme" temelinde "kasten öldürme" suçunu içerecek şekilde ilerleyecek.

Sorunlu Bir Durum

Başsavcılığın açıklamasına göre, Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddeleri çerçevesinde uluslararası suçlar kapsamında başlatılan soruşturma, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da vurulmasıyla ilgili. Bu süreçte sorumlulara yönelik araştırmalar sürdürülmekte.

Gözaltına Alınanlar ve Beklentiler

TCK 77. maddesi uyarınca da, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliği araştırılmakta.

Sonuç ve Değerlendirme

Öte yandan, Eygi, barışçıl bir gösteride Filistinlilere destek vermek amacıyla katıldığı sırada ağır yaralanmış ve hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, uluslararası insan hakları savunucularını bir kez daha harekete geçirmiş durumda.