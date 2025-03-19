Ankara'dan 'Gazze'ye Yardım Gönderin' Çağrısı: Çocukların Yüzü Gülsün

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'deki insani kriz için acil yardım çağrısında bulundu. Üyeler, İsrail ve Filistin arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında imzası bulunan ülkelere, PTT aracılığıyla Gazze'deki çocuklar için yardım gönderdi.

Ulus'taki merkez PTT binası önünde bir araya gelen platform üyeleri, "Kapılar açılsın, yardımlar ulaşsın" ve "Gazze'de insani kriz sona erdirilsin" yazılı pankartlar taşıyarak destek verdiler.

İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, burada yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına karşı aralıksız bir soykırımın devam ettiğini ifade etti. Şahin, Gazze halkının açlıkla yok edilmeye çalışıldığını öne sürerek, "Ateşkese imza atan garantör ülkelere sesleniyoruz; imzanızın arkasında durun. Orada insanlar bombalarla ölüyor, neden açlıktan ölmelerine göz yumuyorsunuz?" dedi.

Şahin, PTT aracılığıyla Gazze'deki çocukların bir öğün yemeğini temsilen boş tabak, bir hurma ve çamurlu su gönderileceğini belirtti. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, ABD, Fransa, Çin, İngiltere, Rusya gibi ülkelerin yanı sıra ateşkese garantör olan Ürdün, Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkelere sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Orada açlığın ortağı olmamaları konusunda uyarıyoruz. Bu kargo ve resimleri umarız ki, vicdanları sağır olanlara ulaştırabiliriz."

Açıklamanın ardından platform üyeleri, hazırladıkları kargo paketlerini PTT aracılığıyla gönderdi.