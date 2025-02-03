Ankara'dan Turabi’nin Şarkısına Erişim Engeli

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, ünlü yarışma programı sunucusu Turabi'nin sosyal medyada büyük yankı uyandıran şarkısına erişim engeli getirdi. Bu karar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dikkat çekici başvurusu üzerine alındı.

Gerekçe: Genel Ahlak ve Cinsiyetçi İfadeler

Bakanlık, Turabi'nin şarkısı ve videosunun içeriğinin genel ahlakı bozucu nitelikte olduğunu ve kadınları aşağılayan ifadeler içerdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür içeriklerin toplumun genel yapısını olumsuz etkileme riski bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, bu cinsiyetçi ifadelerin çocuklar ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ifade edilerek, şarkının yayından kaldırılması için gerekli yasal süreçlerin başlatılması istendi.

Hakimlikten Erişim Engeli Kararı

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, alınan şikayetler ve Bakanlığın gerekçelerini dikkate alarak, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldı. Bu gelişmenin ardından, söz konusu şarkıya erişim sağlayan internet sitelerinde video ve içerikleri yayından kaldırıldı.