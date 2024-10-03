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Ankara Devlet Opera ve Balesi Yeni Sezonu Gala Konseri ile Açıldı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, yeni sanat sezonunu gala konseriyle kutladı. Tan Sağtürk, izleyicilere özel bir mesaj verdi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 00:05
Ankara Devlet Opera ve Balesi Yeni Sezonu Gala Konseri ile Açıldı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2024-2025 Sanat Sezonunu Açtı

Sanat Tutkunları İçin Unutulmaz Bir Gece

Başkent Ankara'da, Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunu muhteşem bir Gala Konser ile kutladı. Konserde, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde operalardan seçkiler performans sergilendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü'nden Önemli Mesajlar

Konserden önce, Tan Sağtürk, sanat tutkunları ile duygularını paylaştı. Sağtürk, konserin sadece sahnelerin açılmasını değil, aynı zamanda hayatların melodi ve duygular ile yeniden buluşmasını simgelediğini belirtti.

"Opera, bale, modern dans ve çoksesli müzik, sanatın kalbimize dokunan eşsiz güçleri. Bizleri bir araya getiren ve içimizdeki hisleri açığa çıkaran bu sanat dalları, her bir sanatçı, teknik ve idari personel ile birleştiği zaman büyülü bir deneyim ortaya çıkıyor" şeklinde konuşan Sağtürk, her temsilin izleyicilerin coşkusuyla anlam kazandığını ifade etti.

Birlikte Yarattığımız Sanatın Gücü

Konuşmasında, sanat yapımının büyük bir ailenin çabasıyla hayat bulduğunu vurgulayan Sağtürk, izleyicilerin sahnedeki etkinliklerin gerçek sahibi olduğunu dile getirdi. "Sizlerin coşkusu, gözlerinizdeki heyecan, sanatı yaşatan en büyük güçtür" diyerek izleyicilere teşekkür etti.

Unutulmaz Performanslar ve Göz Dolduran Solistler

Konserde, Georges Bizet'in "Carmen", Giacomo Puccini'nin "La Boheme" ve "Tosca" ile Giuseppe Verdi'nin "Otello" ve "Aida" operalarından bölümler icra edildi. Sapranolar arasında Feryal Türkoğlu, Seda Ayazlı, Aslı Kıyıcı, Tuğba Mankal ve diğerleri sahne aldı. Ayrıca,Mithat Karakelle ve Caner Akgün gibi önemli isimler de programa katıldı.

Gelecek için Umutlar ve Temenniler

Son olarak, Tan Sağtürk, 2024-2025 sanat sezonunun tüm sanatseverler için güzellikler ve ilham dolu geçmesini umduğunu belirtti.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yaptığı operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı. Konser öncesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

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