Ankara, Düzce, Bolu, Trabzon, Samsun, Ordu, Zonguldak ve Sakarya için alarm verdi! Hafta sonuna dikkat

Bugün tüm yurtta yağış var



Şen, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün Trakya, Ege, Batı Akdeniz hariç tüm yurtta yağış olduğunu belirtti. Şen, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların etkili olduğunu, bazı bölgelerde kuvvetli kar yağışı görüldüğünü kaydetti. Şen, bugün İstanbul’un önce Anadolu yakası sonra geneli yağmurlu, 7 derece; İzmir’in 14 derece, Antalya’nın 17 derece, Ankara’nın karla karışık yağmur ve kar, 4 derece; Trabzon’un akşam yağmurlu, 11 derece olacağını ifade etti.

Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha düşecek





Şen, sıcaklıkların 2-3 derece azaldığını, hafta sonu ise 1-2 derece daha düşeceğini söyledi. Şen, pazar günü İstanbul’da sıcaklığın 6 dereceye düşeceğini, pazar gecesi ve pazartesi karla karışık yağmur yapabileceğini ancak kar yağışı ihtimalinin az olduğunu bildirdi.

İstanbul’da kar yağışı için sıcaklık 2 derece daha düşmeli

Şen, İstanbul’da kar yağışı için sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerektiğini vurguladı. Şen, “Sıcaklık yeterli değil. Değişir mi, yarın tekrar analiz yaparız. Sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerek” dedi.