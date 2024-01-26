Ankara, Düzce, Bolu, Trabzon, Samsun, Ordu, Zonguldak ve Sakarya için alarm verdi! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hafta sonu için kar uyarısında bulundu. Şen, İstanbul’da kar yağışı için sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerektiğini söyledi.

Ankara, Düzce, Bolu, Trabzon, Samsun, Ordu, Zonguldak ve Sakarya için alarm verdi! Hafta sonuna dikkat
Yayın Tarihi:

Bugün tüm yurtta yağış var

Şen, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün Trakya, Ege, Batı Akdeniz hariç tüm yurtta yağış olduğunu belirtti. Şen, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların etkili olduğunu, bazı bölgelerde kuvvetli kar yağışı görüldüğünü kaydetti. Şen, bugün İstanbul’un önce Anadolu yakası sonra geneli yağmurlu, 7 derece; İzmir’in 14 derece, Antalya’nın 17 derece, Ankara’nın karla karışık yağmur ve kar, 4 derece; Trabzon’un akşam yağmurlu, 11 derece olacağını ifade etti.

Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha düşecek

hava-durumu

Şen, sıcaklıkların 2-3 derece azaldığını, hafta sonu ise 1-2 derece daha düşeceğini söyledi. Şen, pazar günü İstanbul’da sıcaklığın 6 dereceye düşeceğini, pazar gecesi ve pazartesi karla karışık yağmur yapabileceğini ancak kar yağışı ihtimalinin az olduğunu bildirdi.

İstanbul’da kar yağışı için sıcaklık 2 derece daha düşmeli

Şen, İstanbul’da kar yağışı için sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerektiğini vurguladı. Şen, “Sıcaklık yeterli değil. Değişir mi, yarın tekrar analiz yaparız. Sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerek” dedi.

Öne Çıkanlar
İstanbul'a Ocak ayında kar yağacak mı? Hafta sonu için uzmandan sevindiren açıklama İstanbul'a Ocak ayında kar yağacak mı? Hafta sonu için uzmandan sevindiren açıklama
Bim marketlerde tüm elektronik ürünler satışta! Bim 2 8 Şubat aktüel katalogu Bim marketlerde tüm elektronik ürünler satışta! Bim 2 8 Şubat aktüel katalogu
İki Resim Arasındaki Farkları Bulma Oyunu: 10 Saniyede 3 Farkı Görebilir misiniz? İki Resim Arasındaki Farkları Bulma Oyunu: 10 Saniyede 3 Farkı Görebilir misiniz?
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir 9 ilimiz için deprem kabusu: 7.5 şiddetinde sarsıntı binlerce can alabilir 9 ilimiz için deprem kabusu: 7.5 şiddetinde sarsıntı binlerce can alabilir