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Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL?

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Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL?
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ANKARA EKMEK ZAM MI GELDİ?

Ankara'da ekmeğe %40 zam geldi. Ankara Fırıncılar Odası'nın aldığı karar sonrasında Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı 7 TL oldu.

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