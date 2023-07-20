Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL?
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Son zamanlar içinde ürünlere gelmiş olan zamlar vatandaşların gündeminde bulundu. Türkiye'nin gündeminde bulunan konular arasındaysa ekmek fiyatları var. Vatandaşlar arama motorlarında Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL? sorularını araştırıyor.
Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL? merak ediliyor. Türkiye'nin gündeminde bulunan ekmek fiyatlarına zam hakkında merak edilenler var. Son günler içerisinde merak edilenler arasındaysa Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL? soruları bulundu.
ANKARA EKMEK ZAM MI GELDİ?
Ankara'da ekmeğe %40 zam geldi. Ankara Fırıncılar Odası'nın aldığı karar sonrasında Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı 7 TL oldu.
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