Ankara Emniyeti Müdürlüğü’nde üst düzey 4 görevliye gözaltı!

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, açığa alınan ve evleri aranan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan 4 polis gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama geldi.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "Gizli tanık SS'nin ifadesinde geçen iddialar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve bu karar uygulanmıştır. Soruşturma özenle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınan isimler, daha önce açığa alınmış ve evlerinde arama yapılmıştı.