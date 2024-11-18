Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 'İhmal, İstismar, Şiddet' Konferansı Düzenlendi

Ankara'da Farkındalık Yaratma Çabası

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) öğrenci toplulukları, her türlü ihmal, istismar ve şiddete dikkat çekmek amacıyla "İhmal, İstismar, Şiddet Konferansı" düzenledi. Konferans, üniversitenin Psikoloji, İletişim, Türk Akademik Hukuk ve Sosyoloji toplulukları tarafından Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şiddetin Korkutucu Boyutları

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Günindi Ersöz, konferansta kadın ve çocuklara yönelik şiddetin genellikle çevresindeki tanıdık kişilerce gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Ersöz, silahlı çatışmalarda en çok kadın ve çocukların öldüğünü, tecavüzlere maruz kaldığını belirtti.

Ersöz, ayrıca, “Kadınlar gözden çıkarılıyor ama çocuklar ne olacak, onlar da mağdur. Şiddet, ailede öğrenilen ve silsile halinde giden bir şey. Şiddet gelecek nesillere sirayet ediyor.” ifadesini kullandı.

Şiddet ve Gelecek Nesiller

Özellikle şiddet ortamında büyüyen çocukların ileride şiddete eğilimli olabileceğini vurgulayan Ersöz, “Şiddet aileden, medyadan ya da başka araçlardan öğreniliyor, ilerleyen zamanlarda artık o sorun olarak algılanmıyor ve sıradanlaşıyor.” dedi. Ersöz, şiddetin hiçbir zaman bir çözüm yolu olmadığını da sözlerine ekledi.

Konferansa, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı, bu sayede büyük bir farkındalığın oluşturulması hedeflendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) öğrenci toplulukları tarafından, her türlü ihmal istismar ve şiddete farkındalık oluşturmak için "İhmal, İstismar, Şiddet Konferansı" düzenlendi. Konferansa, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Günindi Ersöz katılarak konuşma yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) öğrenci toplulukları tarafından, her türlü ihmal istismar ve şiddete farkındalık oluşturmak için "İhmal, İstismar, Şiddet Konferansı" düzenlendi. Konferansa, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Günindi Ersöz katılarak konuşma yaptı.