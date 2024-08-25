Ankara İçin Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Ankara'da Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bu durumun, olumsuz hava koşullarına neden olabileceği belirtiliyor.

Hangi İlçelerde Etkili Olacak?

Yapılan açıklamaya göre, Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde ani sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, özellikle bu bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Olası Riskler

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi. Ulaşımda da aksamaların yaşanabileceği vurgulandı.

Bu sebeplerle, Ankara'da yaşayanların hava durumu tahminlerini dikkate alarak gerekli önlemleri almaları öneriliyor.