Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: Maymun Çiçeği Hastalığına İlişkin Açıklama

Ankara'dan Maymun Çiçeği Açıklaması

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, il genelindeki sağlık kuruluşlarında maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi taşıyan bir hastanın karantinaya alınmadığını kamuoyuna duyurdu.

Medya İddialarına Yanıt

Müdürlüğün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı medya organlarında çıkan asılsız haberlere karşı halkı bilgilendirme ihtiyacı doğduğu vurgulandı.

Resmi Açıklamalara Dikkat Edin

Açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir," denildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından, maymun çiçeği hastalığı hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapılmakta olduğu belirtilerek, vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmeleri gerektiği bildirildi.