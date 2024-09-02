Ankara İş Dünyası Büyüme Verilerini Değerlendirdi

Ankara İş Dünyası Temsilcilerinden Büyüme Değerlendirmesi

Ankara'daki iş dünyası liderleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için finansman desteklerinin hayata geçirilmesinin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Açıklamalar ve Beklentiler

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023 yılı ikinci çeyreğinde %2,5 büyüdüğünü hatırlattı. Bu büyüme oranının, 2020 yılında Kovid-19'un etkisiyle yaşanan %10,3'lük daralmanın ardından 16 çeyrek boyunca süren büyümenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ancak, bu dönemde kaydedilen büyümenin en düşük seviye olduğunu dile getirdi.

Baran, büyümedeki yavaşlamanın enflasyonla mücadele çabalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu sürecin zorluklarını biliyoruz, ancak bunu geçici bir durum olarak değerlendiriyor ve Türkiye'nin etkili büyüme stratejilerini hızlıca uygulamaya geçirmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi.

KOBİ'ler İçin Acil Finansman

Baran, Orta Vadeli Program'ın, istihdamı dengeleyici, sanayi üretimini arttırıcı ve yatırım iklimini iyileştirici politika geliştirmeleri için bir fırsat sunduğuna inandığını açıkladı. KOBİ'lere yönelik finansman paketlerinin acilen devreye alınmasının, üretim ve istihdamın devamlılığı açısından zorunlu olduğunu, ATO olarak bu yönde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Yapısal Reformlara Öncelik Verilmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise, ekonomideki %2,5'lik büyümeye rağmen sanayi sektöründeki daralmaya dikkat çekti. Ardıç, KOBİ'ler için kredi şartlarının iyileştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Özellikle finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli krediler ile vergi teşviklerinin devreye sokulması, sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürmesi açısından elzemdir," dedi Ardıç. Ayrıca, enflasyonist sürecin desteklenip desteklenmeyeceği konusunda ekonomideki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Ardıç, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için para ve maliye politikalarının yanı sıra eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.