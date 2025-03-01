Ankara İtfaiyecileri Ramazan'a Görev Başında İlk Sahurla Başladı

Ankara'da itfaiyeciler, Ramazan'ın ilk sahurunu görev yerinde yaptı ve ekip ruhuyla birlikte iftar hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 06:28
Ankara İtfaiyecileri Ramazan'a Görev Başında İlk Sahurla Başladı

Ankara'da olası yangın ve acil durumlara müdahale için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren itfaiyeciler, Ramazan'ın ilk sahurunu görevleri başında gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, Ramazan ayının ilk sahuru için hazırlıklarını yaptı ve aynı sofrada bir araya geldi. İtfaiyeciler, çorba, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmek ile sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını yudumlarken, bir yandan da mesailerine devam etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı Amiri Mustafa Güneş, 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirtti. Güneş, "Ramazanın gelmesiyle ilk sahurumuzu meslektaşlarımızla iş yerimizde yaptık. Ramazanın ülkemize, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yangın, sel, afet, deprem, her şeye hazırlıklı, eğitimli olarak görevimizin başındayız." şeklinde konuştu.

İtfaiye eri Kübra Abastı da, Ramazan'ın ilk sahurunu nöbet halinde geçirdiklerini dile getirerek, "Ekip arkadaşlarımızla sahurumuzu yaptık. Ramazanın güzellikler getirmesini bekliyoruz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bir kadın olarak itfaiyeci olmak gurur verici. Zor bir mesleğimiz var ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da olası bir yangına veya olağanüstü bir duruma müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekleyen...

Ankara'da olası bir yangına veya olağanüstü bir duruma müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekleyen itfaiyeciler, ilk sahurlarını görevleri başında yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, ramazanın ilk sahuru için yapılan hazırlığın ardından aynı sofrada bir araya geldi.

Ankara'da olası bir yangına veya olağanüstü bir duruma müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekleyen...

Ankara'da olası bir yangına veya olağanüstü bir duruma müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekleyen itfaiyeciler, ilk sahurlarını görevleri başında yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, ramazanın ilk sahuru için yapılan hazırlığın ardından aynı sofrada bir araya geldi.

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