Ankara-İzmir hızlı tren projesinde büyük ilerleme: Seyahat süresi 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'ya yaptığı ilk il ziyaretinde, devam eden önemli karayolu projelerini takip etti. Uraloğlu, 'Akhisar - Gördes Yolu Projesi'nin şantiyesini ziyaret ederek, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Uraloğlu, ayrıca Ankara-İzmir hızlı tren çalışmalarını da yerinde inceledi ve açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Uraloğlu, projenin farklı etaplarda yapım çalışmalarının devam ettiğini, altyapı işlerinde yüzde 62,9 fiziksel ilerleme kaydedildiğini söyledi. Uraloğlu, projenin tamamlanması ile Ankara-İzmir arasındaki mesafenin 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresinin ise 14 saatten 3,5 saate ineceğini belirtti. Uraloğlu, ayrıca Ankara-Manisa arasındaki seyahat süresinin 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşeceğini de ifade etti. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasında dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde:

2002'DEN BU GÜNE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uraloğlu, Manisa'nın 21 yılda bölgesinde öne çıkan bir ülke haline geldiğini söyledi. Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Manisa’nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık" dedi.

2025'DE YOL HİZMETE AÇILACAK

Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçeleri arasında yapımı devam eden 54,4 kilometrelik yol projesinde sona yaklaşılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin 2025 yılında tamamlanacağını açıkladı. Uraloğlu, projenin detaylarını şöyle anlattı:

“Proje bedeli 815 milyon lira olan toplam uzunluğu 54,4 kilometrelik yolumuzu inşa ediyoruz. 2022 yılı Ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarı ile bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makineleri işyerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız inşallah” dedi.

BU PROJE İLE BÖLGEDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Manisa'nın ulaşım sorununu çözmek için Gediz Köprülü Kavşağı projesi devam ediyor. Proje, Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa-İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa-İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu-Uşak Yollarının birleştiği noktada yer alıyor. Proje sayesinde bölgedeki trafik akışı rahatlayacak ve otogara ulaşım kolaylaşacak. Projenin detayları şöyle:



“Kısa adıyla Gediz Köprülü Kavşağımız; Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa-İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa-İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu-Uşak Yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve söz konusu güzergâhlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkânı da sunmuş olacağız” dedi.