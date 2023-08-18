Ankara, İzmir, Kocaeli, Eskişehir ve 14 il! Hafta sonu bitene kadar balkona bile çıkmayın

Uzmanlar, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların mevsim normallerine yakın, Ankara'da ise mevsim normallerinden 8-10 derece fazla olacağı uyarısında bulundu ve Ankara için alarm verdi.

Libya'dan gelen sıcak hava dalgası bu ülkede bir hafta daha devam edecek. En yüksek sıcak çarpması riski uyarılşarı peş peşe veriliyor. İstanbul'da bugün kuvvetli bir kuzey rüzgarı var ama daha kuru. Sıcaklık 35 dereceye kadar yükselebilir. Ankara'da ise çöl sıcağı hakim, termometreler 40 dereceyi gösteriyor.

İzmir 34 derece, nemli ve rüzgarlı, Bursa 36 dereceyi göstermekte. Antalya'da termometre 34 dereceyi gösteriyor ama yüksek nem ve sıcak hava nedeniyle 40 derece gibi geliyor. Marmara'da yüksek sıcaklık başladı. Sakarya ve Kocaeli tarafı 37 derece olurken Edirne'de sıcaklık 34 derece. Rüzgar hala kuvvetli, ancak nem düşüyor.

İç Anadolu sıcak havayla kavruluyor

İç Anadolu'da yazın en sıcakları devam ediyor. Kayseri 42 derece, Nevşehir ve Eskişehir 41 derece, Konya 40 derece. Geceleri sıcaklık 18-22 derece.

Akdeniz en sıcak yazlarından birisini yaşıyor. Adana Kozan 48°C'ye ulaştı. Adana merkez 44 derece, Hatay 40 derece, Kahramanmaraş 45 derece. Güneydoğuda çöl sıcaklığı hakim olup, sıcaklık Gaziantep'te 43, Kilis'te 46, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44 derecedir.

Çölün sıcağı Karadeniz'e ulaştı. Bolu, Karabük ve Amasya kesimleri ise 40 dereceye kadar yaklaşacak. Zonguldak 35 derece, Samsun 32 dereceyi görecek. Doğu Anadolu çok sıcak, Erzurum'da 33 derece, Malatya'da 42 derece.

"Sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili"

Meteoroloji ve hava tahmini uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelindeki sıcaklıkları değerlendirdi.

Yaz aylarında yurtlarda sıcaklığı etkileyen ana sistemin Basra Alçak Merkezinin olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde. Hafta sonu boyunca Marmara ve Ege açıkları hariç tüm yerleşim yerlerinde sıcaklıklar normalin 6-10 derece üzerinde kalacak"

Cengiz Çelik, ayrıca Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ancak Salı günü Karadeniz boyunca Trakya'nın kıyı kesimlerinde aralıklı yağışların mümkün olduğunu, Perşembe gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz kıyı bölgelerinde yağışın mümkün olduğunu da söyledi.