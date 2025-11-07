Ankara Kahramankazan'da Otomobilin Tıra Çarpması: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara Kahramankazan'da Otomobil Tıra Çarptı: Aynı Aileden 3 Kişi Öldü

Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada, öğlen saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda park halindeki bir tırın çekicisine arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstasyonda Görevli Tanık Olayı Anlattı

Naci Yurtseven, kazaya tanık olduğunu belirterek, "İstasyonda görevliyim ben. İlk müdahaleyi ben yaptım. Geldiğimde şoför mahalline koştum, o sıkışmıştı. Diğer tarafta bayanı görünce o kapıya ulaştım. Ama bayan maalesef hayatını kaybetmişti. 3 kişilerdi, bir tanesi çocuktu. Çocuğu biz daha sonradan gördük. Kaza anını şöyle; ses geldikten sonra ben baktım. Zaten burada bizdeki kameralarda da gözüküyor o. Müdahaleyi de kendim yaptım. Çok süratliydi. Bayan ben müdahale yaparken ölüydü, erkek yaşıyordu. Çocuğu ben görmedim. Çocuğu sonradan fark ettik biz. Onu itfaiyeciler gördü" dedi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kazada, tırın çekicisinin Kazan Soda firmasına ait olduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürerken, hayatını kaybeden çift ve minik kızlarının cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

