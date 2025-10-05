Ankara Kalesi'ne Gastronomi Merkezi: ABB'den Restorasyon Hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ndeki tescilli üç taşınmazı birleştirerek Başkent'e yeni bir gastronomi merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı.

Projenin kapsamı

Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişme noktasında yer alan tescilli üç konut birleştirilerek, geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden yapılacak. Yenileme sürecinde yapılar, korunacak özgün mimari özelliklere göre düzenlenecek.

Restorasyon detayları

Projede geleneksel el işçiliği ön planda tutulacak; ahşap doğramalar yenilenecek, taş duvarlarda bozulan derzler onarılacak. Cephe süslemeleri özgün detaylara sadık kalınarak ustalar tarafından yeniden işlenecek ve çatı kaplamaları dönemin malzeme ve tekniklerine uygun biçimde uygulanacak.

Amaç ve beklenen etki

Proje tamamlandığında tarihi yapılar sadece mimari açıdan değil, işlevsel olarak da bölgeye değer katacak; merkez, Ankara'nın zengin mutfak kültürünü ve yerel, otantik lezzetleri hem yerli hem yabancı turistlere tanıtacak. Ulus bölgesinin kültürel mirası korunurken bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığına katkı sağlanması hedefleniyor.

Hüner Yonga (ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü Yapı Denetim Şefi) çalışmalarla ilgili olarak, Dışkale Mahallesi'nde dört farklı sokak kesişiminde bulunan geleneksel Türk evlerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti ve "Hedefimiz kadim kültürel mirası koruyarak turizmin gelişmesini sağlamak" dedi. Yonga, yapıların özgün ahşap ve taş dokularını koruyarak dönemin mimari özellikleriyle uyumlu şekilde yeniden hayat bulmalarını amaçladıklarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ndeki tescilli üç taşınmazın birleştirilmesiyle Başkent'e kazandırılacak gastronomi merkezi için çalışmalara başladı. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Ankara Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye kazandırılacak "gastronomi merkezi" için harekete geçti.