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Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, 'Yılın Kareleri' Oylamasında İmzasını Attı

Duhan Kalkan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı, başarılı fotoğrafları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:52
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, 'Yılın Kareleri' Oylamasında İmzasını Attı

Genel Sekreter Kalkan, Oylamada Bulundu

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu prestijli etkinlikte, Kalkan, yıl boyunca çekilen en dikkat çekici fotoğrafları değerlendirme fırsatını buldu.

Yılın Kareleri Oylamasının Önemi

Oylama, hem fotoğraf sanatçıları hem de sanatseverler için büyük bir anlam taşıyor. Duhan Kalkan, etkinliğin, toplumun sanata olan ilgisini artırmak ve görsel anlatımın önemini vurgulamak açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

Kalkan'ın katılımıyla birlikte bu önemli oylama, fotoğraf dünyasına damgasını vuran eserlerin ön plana çıkmasına katkı sağladı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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