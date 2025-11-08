Ankara Keçiören'de Açılışa Özel Ekmek Arası Tavuk Döner ve Ayran 1 TL

Vatandaşlardan yoğun ilgi, belediye başkanı da etkinlikteydi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir döner dükkanı, açılışa özel 1 lira kampanyasıyla ekmek arası tavuk döner ve ayran sattı. Kampanya, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı ve gün sonuna kadar 3 ila 5 ton arasında döner satışı yapılmasının beklendiği bildirildi.

İşletmenin daha önce de benzer kampanyalar düzenlediği, bu açılışta da kalabalığın yoğun olduğu ve zaman zaman izdiham yaşandığı aktarıldı. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Emir Can Tunç da katıldı.

İşletme sahibi Gökhan Yurtsever, kampanyaya beklenenden fazla ilgi olduğunu söyledi: "1997 yılından beri hizmet ve gıda sektöründeyiz. Bu mahallemizde de diğer şubelerimiz gibi açılış gününe bir lira satış fiyatıyla başladık. Böyle bir kalabalığı bekliyorduk zaten, yoğun olması da gayet normal diye düşünüyoruz, hazırlıklıyız. Yeterince ürünümüz de var. Müşteriler erkenden döner almak için yoğunluk oluşturunca izdiham oluştu. Yoksa herkese yetecek kadar ürünümüz var. Halkın ilgisinden çok memnun kaldık. Gerçekten burada da bizi istiyorlarmış. Biz de çok sevindik böyle olmasına, umarım bundan sonra tekrar gelirler. Beklediğimizden fazla ilgi oldu. Başka yerlerden de gelen var. Sadece bu semtin insanı değil. Ondan dolayı biraz fazla müşterimiz geldi ama umarım kazasız belasız atlatacağız. Üç ton tavuk eti dağıtacağız bugün. Yetmezse stoğumuz var, beş ton da olabilir. Sıkıntı yok."

Kampanya ve yaşanan yoğun ilgi, bölgedeki diğer vatandaşların da dikkatini çekti. İşletmenin yeterli stok ve hazırlıkla gün boyu satışları sürdüreceği aktarıldı.

