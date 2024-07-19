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Ankara, Kırşehir,Nevşehir, Kırıkkale ve o illere duyuruldu! Durum bu sefer çok ciddi

İç Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlar uyarıldı! Yaz yağmurları bastıracak. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 19.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 12:49
Ankara, Kırşehir,Nevşehir, Kırıkkale ve o illere duyuruldu! Durum bu sefer çok ciddi

İç Anadolu bölgesinde, meteoroloji uzmanları şiddetli yağışların yarattığı sel riski konusunda önemli uyarılarda bulundu. Son günlerde bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar, özellikle iç bölgelerde yaşayan vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturuyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İç Anadolu'da çok kuvvetli yağışların devam ettiğini ve halkın bu duruma karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yağışların sel riskini artırdığına dikkat çeken Ökten, önümüzdeki günlerde hava koşullarının belirli bir düzelme göstereceğini ancak şu an için iç bölgelerdeki illerin önemli bir risk altında olduğunu vurguladı.

Özellikle Afrika üzerinden gelen hava hareketlerinin etkisiyle yaşanan bu meteorolojik durumun, iç bölgelerde yoğun yağışlarla birlikte ciddi bunalmaya yol açtığı ifade edildi. Sel ve su baskınlarına karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığı belirtilirken, vatandaşların meteorolojik uyarılara kulak vererek güvenliklerini sağlamaları gerektiği vurgulandı.

iç anadolu yaz yağışı

Yetkililer, halkın güvenliği için sürekli olarak durumu takip etmeleri ve meteorolojik uyarılara göre hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. İç Anadolu'daki şiddetli yağışların etkilerinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, olası felaketlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

İç Anadolu'daki hava koşullarının yakından takip edilmesi ve gerektiğinde acil durum planlarının devreye sokulması, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

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