Ankara Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi: 400 Bine Yakın Ziyaretçi

22. Ankara Kitap Fuarı, 3 Ekim'de başlayan etkinlikte 400'e yakın yayınevi, 800'ün üzerinde yazar ve 400 bine yakın ziyaretçiyle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:46
22. Ankara Kitap Fuarı'nda yoğun katılım

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, 3 Ekim'de ATO Congresium'da başlayıp bugün sona eriyor. Fuarda 400'e yakın yayınevi ve 800'ün üzerinde yazar kitapseverlerle buluşurken, organizasyon boyunca 400 bine yakın ziyaretçi ağırlandı.

Fuar programı ve ilgi

Söyleşiler, imza günleri, kültürel etkinlikler ve çocuk programlarının yer aldığı fuara vatandaşlar son günde de yoğun ilgi gösterdi. Yazarlar ve yayınevlerinin stantları ile imza alanlarında uzun kuyruklar oluştu; etkinlikler boyunca söyleşi ve imza buluşmaları yoğun talep aldı.

Koordinatörün değerlendirmesi

Fuar koordinatörü ve Eylül Fuarcılık Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada fuarın büyük ilgi gördüğünü belirtti. Çayır, "Şu ana kadar fuarımızda 400 bine yakın ziyaretçiyle buluştuk. Burada yazarlarımız, tanınmış yayınevlerimiz, imza, söyleşi ve konferanslar yaptılar" dedi.

Çayır, fuarda 1000'i aşkın imza günü, konferans ve söyleşi gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Ankara Fuarı'nı diğer illerdeki fuarlardan ayıran unsurun yayınevlerinin maddi verim elde etmesi olduğunu söyledi. Çayır sözlerini, "Önemli olan yazarla okuyucuları ve çocukları aynı platformda, atmosferde buluşturmak" ifadeleriyle sürdürdü ve "Nisan ayındaki 2026 fuarımızda görüşmek dileğiyle." dedi.

Ziyaretçi ve katılımcı görüşleri

Fuarı aileleriyle ziyaret eden vatandaşlardan Zeynel Yüksel, özellikle çocukları için fuara geldiklerini belirterek, etkinliğin kitap okuma alışkanlığının devamı için önemli olduğunu söyledi. Yüksel, çocukların okudukları kitapların yazarlarıyla tanışmasının ve imza almasının onlar için farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Annesiyle katılan 10 yaşındaki Elif Nehir Altıparmak da bir haftadır heyecanla beklediği fuarda eğlenceli kitaplar aldığını ve birkaç yazara kitaplarını imzalatacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fuarda satış danışmanlığı yapan Sudenaz Aşan ise talebin yoğun olduğunu, özellikle cumartesi ve pazar günlerinin beklenenden daha hareketli geçtiğini söyledi. Aşan, gelenlerin çoğunun çocuklar olduğunu ve yazarlara büyük ilgi gösterildiğini kaydetti.

Diğer notlar

Fuarda 400'e yakın yayınevinin stant açtığı, 800'ün üzerinde imza günü ve konferans düzenleyen yazarın ağırlandığı belirtildi. Organizasyon yetkilileri, fuarın geleneksel hale getirilerek her yıl geliştirileceğini ifade etti.

Fuarda Anadolu Ajansı (AA) Kitap da ilgi gördü.

