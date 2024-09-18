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Ankara Kültür Yolu Festivali 21 Eylül'de Başlıyor

Ankara Kültür Yolu Festivali, 21-29 Eylül tarihleri arasında sanat dolu etkinliklerle sanatseverleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:56
Ankara Kültür Yolu Festivali 21 Eylül'de Başlıyor

Ankara Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 16 şehirde düzenleniyor. Bu önemli festivalin on birinci durağı Ankara olacak ve 21-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Etkinlikler ve Açılış Konseri

Festival, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek açılış konseri ile başlayacak. Ayrıca, 28 Eylül tarihinde dünyaca ünlü Mariinsky Orkestrası Ankara'da sahne alacak.

Sanatçı Buluşmaları

İranlı sanatçı Alireza Ghorbani da festivalde yer alacak. Andy Warhol’un eserleriyle Pop Art’ın ikonu olan sergi de CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Pablo Picasso’nun eserlerinin sergileneceği etkinlikler arasında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi önemli bir yer alacak.

Yerel ve Yabancı Sanatçılar

Festivalde, yerel sanatçıların yanı sıra yabancı sanatçılar da performans sergileyecek. Ukrayna, Avusturya, Hırvatistan ve Guatemala gibi ülkelerin büyükelçilikleri işbirliği ile sanat etkinliklerine imza atılacak.

Çocuklar için Etkinlikler

Çocuklar için özel etkinlikler de düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak Çocuk Köyü, atölye çalışmaları ve eğlenceli gösterilerle dolu olacak.

Sanat ve Sinema

Festivalde farklı disiplinlerden birçok etkinlik yer alacak. Fotomaraton, sinema günleri ve çeşitli sergiler, sanatseverleri bekliyor.

Sonuç

Ankara Kültür Yolu Festivali, sanat ve kültür dolu bir hafta sunarak, başkentteki etkinliklerin kalitesini artırmayı hedefliyor.

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