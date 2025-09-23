Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik: Polis Müzesi'nde Eğlence

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik

Polis Müzesi'nde müze gezisi, oyun ve köpek gösterileri

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, Polis Müzesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe, çeşitli okullarda eğitim gören çocuklar katıldı. Programa katılan öğrenciler önce müzeyi gezerek polis teşkilatının sergilediği materyalleri ve tarihçeyi tanıma fırsatı buldu.

Gezinin ardından müzenin bahçesinde kurulan alanda, müzik eşliğinde oyunlar oynandı ve çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuldu.

Narkotik ve arama kurtarma köpekleriyle gerçekleştirilen gösteriler çocukların yoğun ilgisini çekti. Etkinlikte çocuklara ayrıca patlamış mısır, içecek ve polis anahtarlığı hediye edildi.

Program, katılımcılara hem eğlenceli vakit geçirme hem de emniyet hizmetlerini yerinde görme imkanı sundu.