Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik: Polis Müzesi'nde Eğlence

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Polis Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler müze gezisi, müzikli oyunlar ve narkotik ile arama kurtarma köpekleriyle tanıştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:18
Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik: Polis Müzesi'nde Eğlence

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik

Polis Müzesi'nde müze gezisi, oyun ve köpek gösterileri

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, Polis Müzesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe, çeşitli okullarda eğitim gören çocuklar katıldı. Programa katılan öğrenciler önce müzeyi gezerek polis teşkilatının sergilediği materyalleri ve tarihçeyi tanıma fırsatı buldu.

Gezinin ardından müzenin bahçesinde kurulan alanda, müzik eşliğinde oyunlar oynandı ve çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuldu.

Narkotik ve arama kurtarma köpekleriyle gerçekleştirilen gösteriler çocukların yoğun ilgisini çekti. Etkinlikte çocuklara ayrıca patlamış mısır, içecek ve polis anahtarlığı hediye edildi.

Program, katılımcılara hem eğlenceli vakit geçirme hem de emniyet hizmetlerini yerinde görme imkanı sundu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Özbekistan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
2
Guenole'den Google'a Suçlama: Küresel Sumud Filosu Gönüllülerinin Hayatı Tehlikede
3
Fatma Betül Sayan Kaya: 'Terörsüz Türkiye' Günleri Yakın — 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması
4
Bakan Kacır Türkevi'nde 'Anadoludakiler' Sergisini Gezdi
5
Tayland'da Ormanda Terk Edilen Yeni Doğan Fil Yavrusu Kurtarıldı
6
Tokayev ve Zelenskiy New York’ta Buluştu: BM 80. Genel Kurulu'nda İlk Görüşme
7
Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlik: Polis Müzesi'nde Eğlence

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek