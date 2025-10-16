Ankara Mamak'ta İnşaat Kazısı Bitişik 17 Katlı Binada Kayma Oluşturdu

Ankara Mamak İlçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta yürütülen bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişikteki 17 katlı binanın çevresinde kayma meydana geldi.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Belediye ekipleri, binanın otopark kısmına şerit çekerek giriş çıkışları kapattı. Binanın çevresinde çatlaklar oluştu; sakinler evlerine girmeye çekiniyor.

Sakinlerin Endişesi

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı binanın sakinleri, inşaat çalışmasının binalarına zarar verdiğini ve çalışmaların derhal durdurulması gerektiğini belirtiyor.

Bina sakini Buket Nayır, "Misafirim vardı bizleri arayıp buranın kaydığını söylediler. Bizler de kaydığını gördük. Bir hamleyle evden çıktık. Arabalarımızı inanın zor kurtardık. Bu sorunu 4 aydır yaşıyoruz. Önce yolumuz, şimdi de burası kaydı." dedi.

Tuncay Gür ise "Böyle bir durumda dünyanın neresinde olursanız olun iş durur. Çalışmaya devam ediyorlar. İşi de durdurmuyorlar. Orada güvenlik tedbirlerine uymadan devam ediliyor. Bu apartman çökse bu kadar kişinin ölümünden kim sorumlu olacak?" ifadelerini kullandı.

Müteahhitin Açıklaması

Temeli kazılan binanın müteahhidi Semih Kırşan, korkulacak bir durum olmadığını ileri sürerek, "Bu zamana kadar mimari projemizde fore kazık yoktu. Hafriyatı almaya başlayıp ufak tefek çökmeler olduğunu görünce belediyeyle ortak bir karar aldık. Fore kazıklarımızı çaktık. Şu an korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Başkent Ankara'da Mamak İlçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında, bitişikte bulunan 17 katlı binanın çevresinde kayma yaşandı.