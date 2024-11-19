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Ankara Merkezli 12 İl'de FETÖ Soruşturmasında 53 Gözaltı Kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan 4 ayrı soruşturma kapsamında, 12 ilde 53 şüpheli için eş zamanlı gözaltı kararı alındı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:28
Ankara Merkezli 12 İl'de FETÖ Soruşturmasında 53 Gözaltı Kararı

53 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bu şüphelilerin, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına yönelik kurulan “mahrem hizmetler” yapılanması ile irtibatları tespit edildi.

Şüphelilerin Profili

Gözaltı kararı verilenler arasında, 3'ü görevde, 3'ü ihraç edilmiş 6 subay, 3'ü görevde, 5'i ihraç edilmiş 8 astsubay, 6'sı görevde olan uzman çavuşlar ile 10'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenciler ve 4 mahrem imam yer alıyor. Bu kapsamda toplam 34 şüpheli için gözaltı işlemleri başlatıldı.

Terörizmin Finansmanına Yönelik İncelemeler

Ayrıca, FETÖ'nün şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanı üzerine yapılan MASAK incelemeleri sonucunda, yurt dışından elde edilen paraların transferine dair deliller bulunan 10 şüpheli için de gözaltı kararı çıkarıldı.

Etkin Pişmanlık ve Teknik Takip

Etkin pişmanlıkta bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri, dijital materyallerin çözümleri ve yapılan teknik takiplerle birlikte toplam 53 şüphelinin Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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