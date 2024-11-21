Ankara Merkezli Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

3 İlde Kaçakçılık Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Ankara merkezli olarak Antalya ve Eskişehir'de gerçekleştirilen polis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla sahte alkol üretimi ve satışını yapan kişilerin peşine düştü.

Sahte Alkol Üretimi ve Satışı

Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlıların toptan temin ettikleri etil alkol ile alkollü içki aromaları ve sahte TAPDK bandrollerini, sahte alkollü içki imal eden kişilere sattıkları belirlendi. Bunun yanı sıra, şüphelilerin bu ürünleri kullanarak sahte alkollü içki ürettikleri ve bu içkileri çeşitli işletmelere ve bireylere dağıttıkları tespit edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, toplam 9 bin 125 litre etil alkol ele geçirildi. Bu durum, sahte alkol üretiminin ne denli yaygınlaştığını gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.