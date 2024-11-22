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Ankara Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Gözaltı

Ankara'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 ilde 25 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden mağdurları tuzağa düşürdü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:42
Ankara Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Gözaltı

25 Gözaltı ile Sonuçlanan Operasyon

Ankara merkezli olarak 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonu kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Sevgililer Günü chip para/hediye çeki kampanyası" ve "14 Şubat şans çarkı, çevirin kazanın" gibi sahte reklamlarla vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara karşı harekete geçti.

Dolandırıcılık Teknikleri

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin mağdurları sahte banka sitelerine yönlendirdiği, ardından 0850 4233646 ve 0850 4324636 numaralı telefonlardan arayarak banka kartı ve şifre bilgilerini elde etmeye çalıştıkları belirlendi. Bu bilgilerle mağdurların internet bankacılık hesaplarına girerek kredi kullandırdıkları ve üçüncü şahıslara ait kripto varlık hesaplarına aktarım yaptıkları tespit edildi. Aktarılan tutarların ise aralarında paylaşıldığı öğrenildi.

Operasyon Detayları

19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, Çorum, Malatya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Bartın, İzmir, Bayburt, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde de yapıldı. Yapılan adres aramalarında birçok dijital materyal ele geçirilirken, bu materyaller üzerinde uzman ekiplerce incelemeler gerçekleştirildi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde yer alan "kamuyu dolandırıcılık" ve 243. maddesinde bulunan "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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