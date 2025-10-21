Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2025-2026'ya 'İlk Ders Gazze' ile başladı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2025-2026 akademik yılına "İlk Ders Gazze" ile başladı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılını "İlk Ders Gazze" temasıyla açtı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Büyük Amfi'de düzenlenen tören, sözleri Doç. Dr. Elif Nun Gökçe'ye, müziği Fırat Akarcalı'ya ait olan "Can Filistin" adlı eserin video gösterimiyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Özden'in mesajı

Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, törende yaptığı konuşmada Filistin'de yaşananların insanlık vicdanını derinden yaraladığını vurguladı. Özden, konuşmasında şunları söyledi: "100 bine yakın canı kaybettik. Bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden, tamamen insani melekelerini kaybetmiş bir topluluğun, bir grubun karşı tarafı acımasızca yok etme düşüncesiyle, her türlü vahşi aracı kullandığı bir katliamla karşı karşıyayız."

Özden, sanat ve bilimin vicdan, özgürlük ve bilinçle var olabileceğini belirterek, "Bizler, katliama ve bu travmatik duruma sessiz kalamayız. Sanatın sesini, bilimin ışığını gençlerimize aktarırken bölgemizde yaşanan acılardan da dersler çıkarmak zorundayız. Çünkü özgürlük olmadan bilim yapılamaz, özgürlük olmadan sanat gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

Üniversite olarak bugün 1500 öğrenciye ulaştıklarını ve bu yıl aynı sayıda başvuru aldıklarını aktaran Özden, yeni yurt imkanlarının devreye girmesiyle öğrencilerin barınma sorununun çözüldüğünü kaydetti.

Açılış dersi: "7 Ekim Sonrası Orta Doğu"

Açılış dersini "7 Ekim Sonrası Orta Doğu" başlığıyla veren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Gazze'de yaşananların sanat, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi yeniden hatırlattığını belirtti. Yeşiltaş, sanat ve kültürün devletlerin dünyadaki konumlarını güçlendirmede etkili araçlar olduğuna dikkat çekti ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yalnızca insani değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik bir yıkım oluşturduğunu ifade etti.

500 kişilik orkestra ve koro canlı seslendirdi

Programın ardından üniversitenin tüm birimlerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik orkestra ve koro, Yunus Emre Sevgi Meydanı'nda "Can Filistin" eserini canlı seslendirdi. Eser, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre'nin şefliğindeki orkestra ve koro eşliğinde ilk kez icra edildi.

