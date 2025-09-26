Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Çayırhan-Nallıhan yolu Kızılcaboğaz mevkisinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Bekir Özdemir (62) hayatını kaybetti; tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:07
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay Çayırhan-Nallıhan yolu Kızılcaboğaz mevkisinde yaşandı.

Kaza Detayları

Ali Bekir Özdemir (62) idaresindeki 06 NBC 06 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ş.T'nin kullandığı 34 SF 8075 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil alev aldı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Alev alan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

