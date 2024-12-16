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Ankara-Niğde Otoyolu: 4 Yılda 24 Milyon 265 Bin Araç Geçti

Ankara-Niğde Otoyolu, 4 yılda 24 milyon araca ev sahipliği yaparak önemli yol tasarrufları sağladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:26
Ankara-Niğde Otoyolu: 4 Yılda 24 Milyon 265 Bin Araç Geçti

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Şaşırtıcı 4 Yıl Verisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışından bu yana 24 milyon 265 bin aracın kullandığını duyurdu. Bakan, otoyol ile yıllık 4,1 milyar lira tasarruf sağlandığını belirtti.

Otoyolun Ekonomik ve Çevresel Katkıları

Uraloğlu, 2,7 milyar lira zaman ve 1,4 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlandığını vurgulayarak, bu projeyle 102 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildiğini aktardı.

Hizmete Açılış Tarihi ve Ulaşım Süresi

Ankara-Niğde Otoyolu, 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldı. Otoyol, seyahat süresini 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indirerek büyük bir kolaylık sağladı.

Karşılaştırmalı Yol Ağındaki Gelişmeler

Bölünmüş yol ağının 2002 yılında 6,101 kilometre olduğunu ve sadece 6 ili birbirine bağladığını hatırlatan Uraloğlu, yol ağını 29 bin 701 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Ayrıca, otoyol uzunluğunun 1714 kilometreden 3,796 kilometreye yükseldiğini ve bitümlü sıcak karışımı kaplı yolların uzunluğunu 8,591 kilometreden 31,669 kilometreye ulaştırdıklarını ifade etti.

Uraloğlu, yol projeleriyle yüksek dağların tünellerle ve derin vadilerin köprü ve viyadüklerle geçildiğini sözlerine ekledi.

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