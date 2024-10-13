Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anlamlı Mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent olarak kabul edilmesinin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Kurtulmuş, Ankara'nın milli mücadeleye ev sahipliği yapmasının önemine vurgu yaptı.

Ankaralı Hemşehrilerine Selam Yolladı

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'mize karargah olma payesini, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda da onurla taşıyan Ankara'nın, başkent oluşunun 101. yıl dönümünü yürekten kutluyor, Ankaralı hemşehrilerime muhabbetlerimi sunuyorum."

Şehitleri ve Gazileri Unutmadı

Bu özel günde, Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen aziz şehitlere, gazilere ve kahramanlıklarıyla bilinen tüm milletvekillerine de selam durarak şükranlarını sundu. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, bu toprakların vatan olmasına katkıda bulunan herkesin fedakarlığına dikkati çekti.