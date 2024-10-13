DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.149.134,78 0,47%

Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıldönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:09
Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anlamlı Mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent olarak kabul edilmesinin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Kurtulmuş, Ankara'nın milli mücadeleye ev sahipliği yapmasının önemine vurgu yaptı.

Ankaralı Hemşehrilerine Selam Yolladı

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'mize karargah olma payesini, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda da onurla taşıyan Ankara'nın, başkent oluşunun 101. yıl dönümünü yürekten kutluyor, Ankaralı hemşehrilerime muhabbetlerimi sunuyorum."

Şehitleri ve Gazileri Unutmadı

Bu özel günde, Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen aziz şehitlere, gazilere ve kahramanlıklarıyla bilinen tüm milletvekillerine de selam durarak şükranlarını sundu. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, bu toprakların vatan olmasına katkıda bulunan herkesin fedakarlığına dikkati çekti.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nekbe'nin İzleri: Gazze'deki Zorunlu Göç Trajedisi Yeniden Tekrarlanıyor
2
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, Filistin Destekçileri Tarafından Bölündü
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsviçre'de PAB 149. Genel Kurulu'na Katılıyor
4
Bakırköy'de Kadın Cinayeti ve İntihar: Olayın Detayları
5
Pazarcık'ta Deprem Konutları Tamamlanıyor
6
Harris Sağlık Raporunu Paylaştı, Trump'a Çağrı Yaptı
7
İtalya'da Otel Yangını: 45 Kişi Dumandan Zehirlendi

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi