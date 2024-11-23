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Ankara'nın Çevresinde Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Ankara'nın çevresinde etkili olan kar, Anadolu Otoyolu'nda trafiği aksatıyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:02
Ankara'nın Çevresinde Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Ankara'nın Çevresinde Kar Yağışı Başladı

Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı. Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, trafikte önemli aksamalara yol açtı.

Trafik Aksamaları ve Tedbirler

İstanbul-Ankara güzergahında, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı gözlemlendi. Otoyolda zor durumda kalan bazı sürücüler, araçlarını yolun kenarına çekerek yağışın etkisinin geçmesini beklemek zorunda kaldı.

Güvenli bir seyahat için sürücüler, dikkatli olmaları ve yol durumunu takip etmeleri gerektiğini unutmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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