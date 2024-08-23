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Ankara'nın İlk Parkı Güvenpark Yenileniyor

Güvenpark'taki yenileme çalışmaları devam ediyor. Parkın tarihi ve özgün dokusu korunarak yeniden düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:59
Ankara'nın İlk Parkı Güvenpark Yenileniyor

Güvenpark'taki Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı Güvenpark, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları ile yeniden hayata kazandırılıyor. Güvenpark ve Atatürk Bulvarı'nın kesişim noktasında, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkın kentsel tasarım projesi tamamlanmak üzere.

Yeşil Alan ve Kamusal Alan Düzenlemeleri

Yenileme çalışmaları ile birlikte park, 2 bin metrekarelik yeni yeşil alan, geliştirilmiş yaya yolları ve modern kentsel mobilyalarla güçlendirilerek başkente yeniden kazandırılacak. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, parkın özgün dokusuna zarar vermeden yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

Anıt ve Hatıra Alanı

Ödemiş, terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için Güvenpark ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği yere anıt yapılacağını duyurdu. Bu parkın geçmişte birçok toplumsal etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, buranın herkes için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Yenileme Projesinin Detayları

Ödemiş, parkın geçmişteki düzensiz görünümünün kaldırılacağını ve mevcut dolmuş duraklarının yeni düzenlemede yer almayacağını açıkladı. Ancak, dolmuşlar taşınana dek geçici olarak hizmet vermeye devam edecektir. Proje tamamlandığında, park, eski çekiciliğine kavuşacak ve yeşil dokusunu koruyarak daha ferah bir alan sunacaktır.

Özgün Doku Korundu, Ağaçlar Bakıldı

“Ağaç dokusu ve yeşil alanların korunduğunu” belirten Ödemiş, proje dahilinde özgün dokuya zarar vermeden sade bir düzenleme yapıldığını ifade etti. Çalışmalar sırasında simgesel ağaçların bakımına özel önem verdiklerinin altını çizen Ödemiş, ayrıca Ankara'nın iklimine uygun bitkilerin seçildiğini ekledi.

Yürüyüş Yolları ve Son Dokunuşlar

Ödemiş, Keçiören Metrosu ile Atatürk Bulvarı arasındaki yürüyüş yollarının da tamamlanma aşamasında olduğunu duyurdu. Çalışmaların, başkentin gözde noktalarından biri olan Güvenpark'ı modern bir görünümle halkın kullanımına sunmayı hedefliyor.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin...

Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı olan Güvenpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yenileme çalışması devam ediyor. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki parkta, "Kentsel Tasarım" projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenpark'ın, 2 bin metrekarelik yeşil alan, yaya yolları ve kentsel mobilyalarla başkente yeniden kazandırılacağı açıklandı.

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