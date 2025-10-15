Ankara Ostim'de İş Yeri Yangını — Yenimahalle'de Polyester ve Plastik Atölyesi

Ankara Yenimahalle'de Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester ve plastik maket üretimi yapan iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:50
Ankara Ostim'de İş Yeri Yangını — Yenimahalle'de Polyester ve Plastik Atölyesi

Ankara'nın Ostim bölgesinde iş yeri yangını

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı.

Polyester ve plastik maket üretim atölyesinde alevler

Yangının çıktığı iş yerinde polyester ve plastik maket üretimi yapıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için müdahaleye devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve güvenlik uyarıları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Ostim Organize...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester ve plastik maket üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Ostim Organize...

İLGİLİ HABERLER

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor