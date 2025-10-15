Ankara Ostim'de İş Yeri Yangını — Yenimahalle'de Polyester ve Plastik Atölyesi

Ankara'nın Ostim bölgesinde iş yeri yangını

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı.

Polyester ve plastik maket üretim atölyesinde alevler

Yangının çıktığı iş yerinde polyester ve plastik maket üretimi yapıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için müdahaleye devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve güvenlik uyarıları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

